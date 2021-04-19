С кого футбольная Суперлига взяла пример и к чему это привело

Баскетбольная Евролига стартовала в 2000 году, победила чиновников из ФИБА и до сих пор остается самым престижным клубным соревнованием Старого Света

Сегодня ночью мировой футбол содрогнулся от громкого события: 12 клубов объявили о создании европейской Суперлиги. Очевидно, что назревает крупный раскол не только в Европе, но и во всем мире. Ведь УЕФА и ФИФА объявили, что игроков, которые появятся в новом турнире, дисквалифицируют и не позволят выступать за национальные сборные.

Кстати, пример боссов богатых футбольных клубов не нов. В 2000 году подобный конфликт произошел в европейском баскетболе. По тем же финансовым мотивам, что и сейчас в футболе, элитные баскетбольные клубы создали новый турнир – Евролигу. Старый Кубок чемпионов, созданный еще в 1958 году, канул в лету. Функционеры европейского баскетбола вместо него организовали новый турнир – Супролигу. Несколько раз он менял название, но реальным конкурентом Евролиге так и не стал.

ФИБА и Евролига в течение многих лет вели холодную войну, но в 2008 году заключили мировую. Фактически, чиновники признали свое поражение. Евролига осталась элитным соревнованием, да еще и проводит второй по популярности турнир – Еврокубок. Функционеры ФИБА-Европа нынче также организовывают два соревнования: Лигу чемпионов и Кубок Европы.

На заре противостояния чиновники также пугали баскетболистов, судей и клубы дисквалификациями, но так и не воплотили свои угрозы в жизнь.

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Евролига периодически тоже меняет свой формат, но костяк участников остается неизменным. Хотя порой туда могут попадать и клубы из скромных в баскетбольном отношении стран, но имеющие финансовые гарантии. В сезоне 2013/2014 в Евролиге играл киевский Будивельник. В нынешнем сезоне в Евролиге стартовали 18 клубов, сыгравшие регулярный чемпионат в два круга, впереди – плей-офф.

Смотрите обзор матча Челси – Порту в Лиге чемпионов: