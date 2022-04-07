С флагами на плечах. Мощный перформанс динамовцев в поддержку Украины

Динамо Киев напомнило мировому сообществу о войне в Украине / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сегодня в Бухаресте Динамо Киев сыграло первый поединок с момента военного вторжения России в Украину.

Перед началом матча "бело-синие" провели акцию в поддержку нашей страны. На стадионе "Гюлешти" в Бухаресте звучали украинские песни, а саму арену украшал сине-желтый стяг.

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На футбольное поле все игроки Динамо вышли с украинскими флагами на плечах. После гимна Юношеской лиги УЕФА футболисты украинского клуба сфотографировались вместе с игроками Спортинга, подарившими им свои футболки.

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Затем минутой молчания были почтены украинцы, погибшие от российских фашистов во время агрессии РФ.

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Напомним, что киевские динамовцы не смогли пробиться в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА. Подопечные Игоря Костюка проиграли лиссабонскому Спортингу со счетом 1:2.