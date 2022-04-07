З прапорами на плечах. Потужний перформанс динамівців на підтримку України

Динамо Київ нагадало світовій спільноті про війну в Україні / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Сьогодні у Бухаресті Динамо Київ зіграло перший поєдинок з моменту військового вторгнення Росії в Україні.

Перед початком матчу "біло-сині" провели акцію на підтримку нашої країни. На стадіоні "Гюлешті" у Бухаресті звучали українські пісні, а саму арену прикрашав синьо-жовтий прапор.

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На футбольне поле усі гравці Динамо вийшли з українськими прапорами на плечах. Після гімну Юнацької ліги УЄФА футболісти українського клубу сфотографувалися разом з гравцями Спортингу, які подарували їм свої футболки.

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Потім хвилиною мовчання було вшановано українців, які загинули від російських фашистів під час агресії РФ.

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Нагадаємо, що київські динамівці не змогли пробитися до 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка програли лісабонському Спортингу з рахунком 1:2.