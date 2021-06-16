Рюдигер укусил Погба на Евро-2020: видео и реакция

В футболе появился новый Ганнибал Лектер – немецкий защитник Чесли Рюдигер. Поразительно, но за свой укус полузащитника французов Погба он не получил даже горчичник

Рюдигер кусает Погба на Евро-2020 / Фото: скриншот

Первый зубастый скандал на Евро-2020. На 45-й минуте матча Германия Франция 0:1 защитник немцев Антонио Рюдигер сзади укусил за спину полузащитника французов Поля Погба, который в этот момент скривился от боли.

При этом испанский арбитр Карлос дель Серро даже не показал Рюдигеру желтую красную карточку, хотя тот заслуживал и вовсе красной.

Смотрите, как Рюдигер укусил Погба

Что интересно, перед матчем с Францией немецкий защитник Челси Рюдигер говорил: "Мы должны играть немного грязно, не всегда быть хорошими". Но тогда вряд ли кто-то мог подумать, что немец станет "новым Ганнибалом Лектером в футболе" – вслед за уругвайцем Луисом Суаресом.

Тем не менее, как ни странно, после финального свистка Рюдигер и Погба обменялись объятиями, словно ничего во время матча не произошло.

"Я думаю, это было больше похоже на клев, а не на укус. Глупый поступок", – прокомментировал инцидент знаменитый в прошлом ирландский футболист Рой Кин, слова которого приводит Evening Standard

Обзор матча Германия – Франция (0:1)