Рыцари, львы и рогатые красавицы: яркие фанаты матча Англия – Дания

На полуфинал Евро-2020 на Уэмбли смогли прорваться не все желающие датские болельщики, но они дали отпор шумным британцам. Яркие фото с трибун стадиона в Лондоне и фан-зонах

Фанаты на матче Англии и Дании / Фото: Reuters

7 июля в Лондоне определился второй финалист Евро-2020. В полуфинальном матче на "Уэмбли" в дополнительное время сборная Англии переиграла Данию 2:1 благодаря сомнительному пенальти. Шмейхель парировал удар Кейна с точки на 104-й минуте, но после добивания был бессилен. Безусловно, дома у англичан была шумная поддержка, но и датчане старались.

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К сожалению, из-за коронавируса и карантинных мер в Великобританию пустили далеко не всех болельщиков Дании. Но и те, кто все-таки прорвались, искренне поддерживали своих героев.

Английские фанаты во время матча пережили всю гамму эмоций – от отчаяния после первого гола до неудержимой радости после победного удара Гарри Кейна. Конечно, на трибунах "Уэмбли" хватало львов, которые являются символом сборной Англии.

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Ранее Петер Шмейхель подчеркивал, что Дания фаворит матча с Англией, а за футболом следят все жители северной страны.

Финал между Италией и Англией состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Смотрите обзор матча Англия – Дания