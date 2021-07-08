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Евро-2020

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Впервые в истории! Англия вышла в финал чемпионата Европы

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
8 июля, 00:36
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В полуфинальном поединке англичане обыграли сборную Дании в дополнительное время благодаря пенальти и теперь в финале сыграют против Англии
Кейн выводит Англию в финал
Кейн выводит Англию в финал / Фото: Getty Images

Англия и Дания выдали шикарный полуфинал Евро-2020. На "Уэмбли" обе команды показали быстрый, динамичный футбол. И голы были, и моментов хватало.

Первыми отличились датчане. На 25-й минуте Дамсгард с линии штрафной закручивал в дальнюю "девятку", мяч просвистел над крестовиной. Это была пристрелка. А выстрел – прозвучал на 30-й минуте. Дамсгард со штрафного просто блестяще пробил над "стенкой" и под перекладину!

Англия впервые пропустила на этом Евро, а Дамсгард стал самым молодым футболистом в истории Дании (21 год 4 дня), кому удавалось поразить ворота соперника в плей-офф чемпионатов Европы.

Пропущенный гол не выбил британцев из колеи. Они продолжали идти вперед. Стерлинг должен был забивать, но его удар в упор потащил Шмейхель.

А уже в следующей атаке счет сравнялся. Прострел с правого фланга прерывал Кьер и отправил мяч в свои ворота.

После перерыва футболисты не сбросили оборотов. У вратарей работы хватало. Первым выручил Пикфорд, потащив удар Дольберга с линии штрафной. А за ним что-то невероятное совершил Шмейхель отбив мяч, который летел в угол после удара Магуайра.

До конца второго тайма счет не изменился – 1:1. А в дополнительное время Англия устроила невероятный штурм. И он принес свои плоды. Стерлинг упал в штрафной Дании. Больше было похоже на симуляцию, однако рефери посоветовавшись с видеоассистентами, назначил пенальти. Кейн подошел к "точке" и пробил в угол – Шмейхель отбил мяч! А защитники не подстраховали и форвард сборной Англии первым успел на добивание, отправив мяч в сетку.

Англия побеждает – и впервые в своей истории сыграет в финале чемпионата Европы.

Смотрите также: обзор матча Англия – Дания

Англия – Дания – 2:1
Голы: Кьер (39, авт), Кейн (104) – Дамсгард (30)

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Филлипс, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69, Триппьер, 106), Кейн, Стерлинг.

Дания: Шмейхель, Кристенсен (Андерсен, 78), Кьер, Вестергор (Винд, 105),Ларсен (Васс, 67), Хойбьерг, Дилейни (М. Йенсен, 88), Мехле, Брайтвейт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгорд (Поульсен, 67).

Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Трофей разыграют Англия и Италия. Вчера итальянцы обыграли Испанию в серии пенальти.

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F
#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
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И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
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И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
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И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
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3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
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