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Рвотный скандал! Мужа Свитолиной стошнило на корте, россиянин обвиняет его в симуляции

Олег Люлька
20 августа, 09:53
По ходу матча 1/8 финала Мастерса в американском Цинциннати возник необычный конфликт между французом Гаэлем Монфисом и россиянином Андреем Рублевым

Рублев и Монфис повздорили в США / Фото: Getty Images

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев выиграл у Гаэля Монфиса первый сет 7:6.

А начале второй партии муж Элины Свитолиной пожаловался судье на вышке на плохое самочувствие и попросил вызвать врача. Возникла пауза, договорились, что доктор спустится во время перехода подачи.

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Пока спускался доктор, Монфис выиграл свою подачу, чужую – и повел во втором сете 2:0.

Это взбесило россиянина Рублева.

"Плохо себя чувствует? Посмотрите, как он бегает. Последние семь лет как только он проигрывает, с ним что-нибудь происходит", – прямо на корте, обращаясь к судье, Рублев обвинил Монфиса в симуляции

И именно в этот момент медицинского тайм-аута Монфиса стошнило.

Несмотря на явные признаки того, что французу стало плохо, Рублев продолжал возмущаться.

После медицинского тайм-аута Монфис подошел к сетке и сказал Рублеву:

- Я хотел сделать паузу, но ради тебя же провел еще один гейм. Мне очень жаль, что так вышло. Не понимаю, какие у тебя претензии?

- Последние пять лет ты так делаешь, – негодовал россиянин

- Думаешь, я специально сделал так, чтобы меня стошнило?

Разговор закончился рукопожатием у сетки.

В дальнейшем Рублев перехватил инициативу и довел матч до победы – 7:6, 7:6.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

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