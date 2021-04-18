Рух едва не обыграл Ингулец в битве за выживание с незабитым пенальти и незасчитанным голом

Поединок дебютантов элитного дивизиона прошел, как на качелях, но завершился без забитых мячей. Соперники третий раз подряд разошлись мировой

В воскресенье проходят еще три матча чемпионата Украины по футболу. Напомним расписание, трансляции и результаты 22-го тура УПЛ. Первыми на поле вышли Ингулец из пгт Петрово и львовский Рух. Оба клуба борются за сохранение места в Премьер-лиге. Во встрече было немало острых моментов, но голов на стадионе "Зирка" в Кропивницком зрители так и не дождались. Команды третий раз подряд завершили встречу ничьей.

С самого начала гости захватили преимущество и быстро могли открыть счет. В эпизоде на 10-й минуте мяч высоко завис над штрафной хозяев, а затем, возможно, пересек линию ворот Ингульца. Но "снаряд" вылетел в поле от колена вратаря, а никто из судей не взял на себя ответственность зафиксировать гол. Главный арбитр был далеко, а линейный вряд ли что-то мог увидеть сквозь частокол ног. VAR в этой игре не применялся.

На 33-й минуте Рух получил еще один шанс. Рефери Владимир Новохатний назначил 11-метровый в ворота хозяев за нелепый фол Салема Мохамеда Али из Туниса. Однако 23-летний форвард Юрий Климчук пробил мимо ворот! Смотрите самые интересные моменты первого тайма:

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После перерыва своеобразные качели продолжились, хотя ближе к успеху был Рух. Однако игрокам не хватило мастерства забить хотя бы один мяч на две команды. Вашему вниманию – моменты второй половины.

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После этой встречи Ингулец остался на 10-м месте с 20 очками, а Рух – на последнем, 14-м. Правда, разделяет конкурентов всего три очка, к тому же львовяне сыграли на матч меньше.