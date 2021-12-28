Рождественская гонка-2021: во сколько и где смотреть биатлон

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images
Во вторник, 28 декабря, в Рупольдинге состоится традиционная "Рождественская гонка". Эта ежегодная шоу-гонка проходит в Германии, но последние два года сменила локацию и вместо стадиона в Гельзенкирхене, пройдет в Рупольдинге.
Гонка будет состоять из масс-старта и гонки преследования. Победитель соревнования будет определен по результатам персьюта.
Украину в "Рождественской гонке" представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.
Где смотреть
"Рождественскую гонку" можно посмотреть на телеканале Eurosport 1. Начало трансляции в 19.05.
А также на интернет-платформе OLL.TV.
Телеканал "UA:Перший" не будет показывать соревнование, поскольку не имеет прав на трансляцию.
Расписание:
- 19:15 – Масстарт
- 20:30 – Гонка преследования
Полный состав участников "Рождественской гонки"-2021:
Ванесса Хинц/Бенедикт Долль Янина Хеттих/Эрик Лессер Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер Доротея Вирер/Лукас Хофер Эмма Лундер/Скотт Гоу Юлия Джима/Дмитрий Пидручный Маркета Давидова/Михал Крчмаж Мари Эдер/Теро Сеппяля Лена Хекки/Йоша Буркхальтер Евгения Буртасова/Матвей Елисеев