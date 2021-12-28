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Різдвяна гонка-2021: о котрій і де дивитися біатлон

Сергій Шаховець
28 грудня, 16:43
В останньому біатлонному старті 2021 року Україну представить пара Юлія Джима та Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У вівторок, 28 грудня, у Рупольдінгу відбудеться традиційна "Різдвяна гонка". Ця щорічна шоу-гонка проходить у Німеччині, але останні два роки змінила локацію і замість стадіону у Гельзенкірхені, пройде у Рупольдінгу.

Гонка складатиметься з мас-старту та гонки переслідування. Переможця змагання буде визначено за результатами персьюту.

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Україну у "Різдвяній гонці" представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Де дивитись

"Різдвяну гонку" можна переглянути на телеканалі Eurosport 1. Початок трансляції о 19:05.

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А також на інтернет-платформі OLL.TV.

Телеканал "UA:Перший" не показуватиме змагання, оскільки не має права на трансляцію.

Розклад:

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  • 19:15 – Мас-старт
  • 20:30 – Гонка переслідування

28 грудня у Рупольдингу відбудеться "Різдвяна гонка" / Фото: Getty Images

Повний склад учасників "Різдвяної гонки"-2021:

  • Ванесса Хінц/Бенедикт Долль
  • Яніна Хеттіх/Ерік Лессер
  • Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер
  • Доротея Вірер/Лукас Хофер
  • Емма Лундер/Скотт Гоу
  • Юлія Джима/Дмитро Підручний
  • Маркета Давидова/Михал Крчмаж
  • Марі Едер/Теро Сепяля
  • Олена Хеккі/Йоша Буркхальтер
  • Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв