Россию сенсационно разбили на чемпионате мира по хоккею (видео)

Один из фаворитов турнира в столице Латвии потерпел неожиданное поражение в понедельник и уступил лидерство в своей группе на предварительном этапе

Словакия - Россия на ЧМ-2021 / Фото: Reuters

Сегодня на мировом хоккейном форуме в Риге проходят четыре матча групповой стадии. Вашему вниманию – расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею. Сенсационным оказался результат поединка между сборными Словакии и России. Напомним, россияне выступают без государственной символики – под флагом своего Олимпийского комитета.

Несмотря на статус фаворита, российская команда уступила скромным словакам, которых не относили к претендентам на медали. Первый период прошел без голов, во втором соперники обменялись заброшенными шайбами, а в третьем наши западные соседи дважды огорчили восточных и победили со счетом 3:1. Смотрите обзор дуэли в Олимпийском спортивном центре.

Таким образом, сборная Словакии одержала третью победу подряд и вышла в лидеры группы А.

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В другом октете хозяева турнира расправились с обескровленной из-за коронавируса сборной Италии – 3:0. Эта победа позволила Латвии выйти на первое место группы В.

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