Российскую красотку нокаутировали в первом раунде боя в Лас-Вегасе

Яна Куницкая проиграла мексиканке Ирен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасе на разогреве боя Макгрегор – Порье

Яна Куницкая проиграла бой в UFC / Фото: Getty Images

На разогреве главного поединка шоу UFC 264 в Лас-Вегасе в октагон вышла российская красотка смешанных единоборств Яна Куницкая. Следите за боями турнира: Макгрегор – Порье смотреть онлайн трансляцию.

Куницкая уступила мексиканке Ирен Альдана на UFC 264 в Лас-Вегасе уже в первом раунде. Поединок завершился техническим нокаутом – рефери остановил избиение. Лицо Куницкой в тот момент уже было в крови.

31-летняя Яна Куницкая в смешанных единоборствах одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

в смешанных единоборствах одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 33-летней Ирен Альданы стало 13 побед в ММА при 6 поражениях.

Яна Куницкая проиграла Ирен Альдана на турнире UFC / Фото: Reuters

Яна Куницкая занимается единоборствами с 18 лет: ранее она выиграла чемпионат России по тайскому боксу и тхэквондо, а также чемпионат мира по грэпплингу.

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