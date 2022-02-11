10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Российской девочке, которую напичкали допингом, запрещают общаться с родителями

Павел Василенко
11 февраля, 06:16
Фигуристка Камила Валиева ждет решение суда, которое должно состояться до 15 февраля. Из-за нее Россия может остаться без золота Олимпиады-2022

Валиева может досрочно отправиться домой / Фото: REUTERS

Официально подтверждено – Камила Валиева принимала допинг! Теперь судьбу 15-летней российской фигуристки решит суд.

А на родине Камиле советуют воздержаться от общения с родителями. Об этом говорит спортивный психолог Александра Хусаинова.

Реклама

Читайте также: Крест на карьере: что за допинг принимала российская фигуристка

"Надеюсь, что с родителями Камила сейчас не общается. Мамы всегда желают лучшего для ребенка, и тем самым могут навредить. Условно говоря, звонит мама спортсмену, говорит, что переживает, спрашивает, как нога-рука, которую он повредил. Спортсмен уже забыл про боль, а мама напомнит, и он начнет думать об этом", – цитирует Хусаинову МК.

Ранее украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России.

Реклама