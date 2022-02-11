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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Російській дівчинці, яку напхали допінгом, забороняють спілкуватися з батьками

Павло Василенко
11 лютого, 06:16
Фігуристка Каміла Валієва чекає на рішення суду, яке має відбутися до 15 лютого. Через неї Росія може залишитись без золота Олімпіади-2022

Валієва може дострокова повернутися додому / Фото: REUTERS

Офіційно підтверджено – Каміла Валієва приймала допінг! Наразі долю 15-річної російської фігуристки вирішить суд.

А на батьківщині Камілі радять утриматися від спілкування з батьками. Про це каже спортивний психолог Олександра Хусаїнова.

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"Сподіваюся, що з батьками Каміла зараз не спілкується. Мами завжди бажають кращого для дитини, і цим можуть нашкодити. Умовно кажучи, дзвонить мама спортсмену, каже, що переживає, питає, як нога-рука, яку він пошкодив. Спортсмен уже забув про біль, а мама нагадає, і він почне думати про це", – цитує Хусаїнову МК.

Раніше українська фігуристка викрила допінг-систему Росії.

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