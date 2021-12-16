Российскому чемпиону привселюдно пришлось снять трусы

Бетербиев едва не остался без титула из-за лишнего веса / Фото: Коллаж: Сегодня
Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев провалил взвешивание перед боем с американцем Маркусом Брауном.
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Не помогло Артуру даже то, что он разделся догола. Без трусов боксер показал на весах 175,2 фунта при лимите в 175 фунтов.
Россиянину дали два часа на то, чтобы он мог сбросить вес до необходимой отметки.
Спустя отведенное время Бетербиев справился с задачей и показал на весах 175 фунтов, уложившись в лимит весовой категории.
Напомним, что ранним утром 18 декабря Артур Бетербиев проведет защиту своих чемпионских поясов WBC и IBF в полутяжелом весе. Непобежденному боксеру по прозвищу Белый панчер будет противостоять американец Маркус Браун.