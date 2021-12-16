16 грудня 19:45 Онлайн
Реал 3
Житлобуд-1 0
16 грудня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
16 грудня 21:45 Онлайн
Челсі --
Евертон --
16 грудня 22:00 Онлайн
Ліверпуль --
Ньюкасл --
17 грудня 19:30 Онлайн
Лаціо --
Дженоа --
17 грудня 21:30 Онлайн
Баварія --
Вольфсбург --
18 грудня 16:00 Онлайн
Аталанта --
Рома --
18 грудня 19:30 Онлайн
Лідс --
Арсенал --
18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья --
Атлетіко --
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Російському чемпіону привселюдно довелося зняти труси

Андрій Трофімов
16 грудня, 23:16
Напередодні захисту чемпіонських поясів Артур Бетербієв не зміг укластися у вагову категорію, не допомогло навіть роздягання

Бетербієв ледве не залишився без титулу через зайву вагу / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв провалив зважування перед боєм із американцем Маркусом Брауном.

Читайте також: Непереможний чеченець викликав Усика на бій о четвертій годині ночі

Реклама

Не допомогло Артуру навіть те, що він роздягнувся догола. Без трусів боксер показав на вагах 175,2 фунта при ліміті в 175 фунтів.

Росіянину дали дві години, щоб він міг скинути вагу до необхідної позначки.

Реклама

Через відведений час Бетербієв впорався із завданням і показав на вагах 175 фунтів, уклавшись у ліміт вагової категорії.

Нагадаємо, що рано вранці 18 грудня Артур Бетербієв проведе захист своїх чемпіонських поясів WBC та IBF у напівважкій вазі. Непереможеному боксеру на прізвисько Білий панчер протистоятиме американець Маркус Браун.