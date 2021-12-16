Російському чемпіону привселюдно довелося зняти труси

Бетербієв ледве не залишився без титулу через зайву вагу / Фото: Колаж: Сьогодні
Чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв провалив зважування перед боєм із американцем Маркусом Брауном.
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Не допомогло Артуру навіть те, що він роздягнувся догола. Без трусів боксер показав на вагах 175,2 фунта при ліміті в 175 фунтів.
Росіянину дали дві години, щоб він міг скинути вагу до необхідної позначки.
Через відведений час Бетербієв впорався із завданням і показав на вагах 175 фунтів, уклавшись у ліміт вагової категорії.
Нагадаємо, що рано вранці 18 грудня Артур Бетербієв проведе захист своїх чемпіонських поясів WBC та IBF у напівважкій вазі. Непереможеному боксеру на прізвисько Білий панчер протистоятиме американець Маркус Браун.