6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Российский лыжник сломал пьедестал на Олимпиаде-2022 (видео)

Александр Трикиша
6 февраля, 12:20
Лыжник Александр Большунов, представляющий РОК, стал олимпийским чемпионом Пекина-2022 в скиатлоне, но это был бы не россиянин, если бы он что-то не учудил

Большунов сломал пьедестал в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время награждения призеров гонки в скиатлоне Большунов от радости принялся прыгать прямо на медальном подиуме и… сломал его!

Конструкция не выдержала вес спортсмена, в результате чего у нее отвалилась передняя часть. Россиянин пытался исправить поломку, но в итоге махнул рукой и получал медаль на сломанном подиуме.

Реклама

Напомним, что украинские лыжники Алексей Красовский и Руслан Перехода не дошли до финиша. Красовского и Переходу лидеры перегнали на круг, поэтому они закончили соревнования досрочно.

Ранее мы писали, что российская спортсменка взвыла после пяти дней в Пекине. Валерия Васнецова пожаловалась на ужасные условия в Пекине.

Однако вместо поддержки российской биатлонистке заткнули рот свои же после жалоб из Пекина. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил отрезать ей язык!