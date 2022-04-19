Российские варвары авиабомбами разгромили теннисный центр в Ирпене (фото)

Оккупанты полностью уничтожили теннисную базу в Ирпене / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Пресловутый "русский мир" несет только смерть и разруху. От обстрелов и бомбардировок российских захватчиков разрушены целые города и села.

Нелюди с триколором на военной форме разрушают мирную инфраструктуру Украины, в том числе спортивну.

Реклама

В результате авиаудара российско-фашистких войск прекратил свое существование уникальный теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене.

Фотографии руин опубликовала Федерации тенниса Украины.

"Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование… Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!", – сообщила ФТУ.

Реклама

Официально теннисная база в Ирпене открылась 1 мая 2019 года. На ее территории находились семь открытых кортов с грунтовым покрытием.

Реклама

В центре проходили тренировки, мастер-классы с украинскими теннисистами и украинские и международные, соревнования по профессиональному и любительскому теннису.

Ранее мы сообщали, что на разрушенном орками стадионе в Чернигове юные футболисты сыграли первый матч.

На разрушенном стадионе имени Гагарина сыграли матч / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно стало известно, что восстановить украинскую арену помогут немецкие партнеры, в частности футбольный клуб Боруссия Дортмунд, за которую выступал воспитанник Десны Андрей Ярмоленко.