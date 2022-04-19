Російські варвари авіабомбами розгромили тенісний центр в Ірпені (фото)

Окупанти повністю знищили тенісну базу в Ірпені / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Горезвісний "російський мир" несе лише смерть і розруху. Від обстрілів та бомбардувань російських загарбників зруйновано цілі міста та села.

Нелюди з триколором на військовій формі руйнують мирну інфраструктуру України, зокрема спортивну.

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Внаслідок авіаудару російсько-фашистських військ припинив своє існування унікальний тенісний центр Федерації тенісу України в Ірпені.

Фотографії руїн опублікувала Федерації тенісу України.

"Тенісний центр Федерації тенісу України припинив своє існування... Усі співробітники живі та здорові. Це найголовніше!", – повідомила ФТУ.

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Офіційно тенісна база в Ірпені відкрилася 1 травня 2019 року. На її території знаходилися сім відкритих кортів із грунтовим покриттям.

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У центрі проходили тренування, майстер-класи з українськими тенісистами та українські та міжнародні, змагання з професійного та аматорського тенісу.

Раніше ми повідомляли, що на зруйнованому орками стадіоні у Чернігові юні футболісти зіграли перший матч.

На зруйнованому стадіоні імені Гагаріна зіграли матч / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно стало відомо, що відновити українську арену допоможуть німецькі партнери, зокрема, футбольний клуб Боруссія Дортмунд, за яку виступав вихованець Десни Андрій Ярмоленко.