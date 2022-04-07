Российские орки уничтожают все украинское. Вакарчук показал развалины "жемчужины" Чернигова

Популярный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил город Чернигов, который больше месяца бомбардировали российские фашисты. Среди наиболее пострадавших объектов оказался стадион имени Юрия Гагарина, на котором Десна проводила матчи чемпионата Украины.

Российские захватчики полностью разрушили главную спортивную арену Черниговской области, уничтожив трибуны и футбольное поле. Развалины и котлованы от авиабомб на стадионе показал Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook.

"Сейчас я нахожусь на стадионе города Чернигов. Вам не померещилось и не показалось, это стадион города Чернигов. А точнее то, что от него осталось после попадания авиационной бомбы прямо сюда.

Я стою в центре "воронки", а вот стадион, точнее то, что от него осталось.

А теперь у меня вопрос: какую стратегическую военную ценность нес этот стадион? Ответ: никакой.

Российские орки просто уничтожают все украинское, потому что они не воспринимают саму идею украинского. Но мы не дадим сбыться их планам. Мы победим, все отстроим. И все буде добре", – сказал Вакарчук.