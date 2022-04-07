Російські орки знищують усе українське. Вакарчук показав руїни "перлини" Чернігова

Популярний український музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав місто Чернігів, яке понад місяць бомбардували російські фашисти. Серед найпостраждаліших об'єктів опинився стадіон імені Юрія Гагаріна, на якому Десна проводила матчі чемпіонату України

Російські загарбники повністю зруйнували головну спортивну арену Чернігівщини, знищивши трибуни та футбольне поле. Руїни та котловани від авіабомб на стадіоні показав Святослав Вакарчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зараз я перебуваю на стадіоні міста Чернігів. Вам не привиділося і не здалося, це стадіон міста Чернігів. А точніше те, що від нього залишилося після влучення авіаційної бомби прямо сюди.

Я стою в центрі "воронки", а ось стадіон, точніше те, що від нього лишилося.

А тепер у мене питання: яку стратегічну військову цінність ніс цей стадіон? Відповідь: ніяку.

Російські орки просто знищують все українське, тому що вони не сприймають саму ідею українського. Але ми не дамо збутися їхнім планам. Ми переможемо, все відбудуємо. І все буде добре", – сказав Вакарчук.