"Российские фашисты". Подкопаева отреагировала на обстрел роддома в Мариуполе

Подкопаева назвала российских оккупантов фашистами / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

9 марта российские войска целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Точное количество жертв и пострадавших до конца еще неизвестно.

Одной из первых на это ужасное преступление отреагировала двукратная олимпийская чемпионка Олимпиады-1996 Лилия Подкопаева.

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"Российские фашисты разбомбили роддом в Мариуполе. Много жертв и много раненых", – написала в Instagram Подкопаева и опубликовала фото преступлений оккупантов.

Ранее Подкопаева осудила бывшего украинца Дзамболата Тедеева за поддержку российского неогитлера.

"Дзамболат Тедеев, я презираю тебя. С ужасом вспоминаю, как ты представлял Украину на Олимпийских играх в Атланте в 1996-м", – высказалась о своем бывшем партнере по олимпийской команде Лилия Подкопаева.