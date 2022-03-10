"Російські фашисти". Подкопаєва відреагувала на обстріл пологового будинку в Маріуполі

Подкопаєва назвала російських окупантів фашистами / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

9 березня російські війська цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Точна кількість жертв та потерпілих до кінця ще невідома.

Однією з перших на цей жахливий злочин відреагувала дворазова олімпійська чемпіонка Олімпіади-1996 Лілія Подкопаєва.

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"Російські фашисти розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Багато жертв та багато поранених", – написала в Instagram Подкопаєва та опублікувала фото злочинів окупантів.

Раніше Подкопаєва засудила колишнього українця Дзамболата Тедеєва за підтримку російського неогітлера.

"Дзамболате Тедеєв, я зневажаю тебе. Із жахом згадую, як ти представляв Україну на Олімпійських іграх в Атланті в 1996-му", – висловилася про свого колишнього партнера по олімпійській команді Лілія Подкопаєва.