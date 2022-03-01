Презираю тебя! Подкопаева об украинце, который сейчас за Путина

Дзамболат Тедеев в составе сборной Украины выступал на Олимпиаде-1996 и выигрывал чемпионат Европы-1993, а сейчас восхавляет российского неогитлера

Подкопаева презирает Тедеева, восхвалающего неогитлера / Фото: Коллаж: Сегодня

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе украинский депутат Жан Беленюк выложил в Instagram видео, на котором тренер сборной РФ по вольной борьбе Дзамболат Тедеев вместе со своими подопечными скандируют:

"Сборная России по вольной борьбе – за сильную Россию. За сильного президента".

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И все это – на фоно портрета размахивающего кулаком Путина, который уже шестые сутки атакует всю Украину своими войсками.

Ключевой момент – Дзамболат Тедеев выступал за Украину, в составе нашей сборной став чемпионом Европы-1993 и пятым на Олимпиаде-1996.

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Дзамболат Тедеев и Путин

"Оставлю это здесь, чтобы показывать каждому, кто будет что-то рассказывать о "спорте вне политики" и "при чем тут спортсмены"! Товарищ Дзамболат Тедеев, который выступал за сборную Украины и даже выигрывал чемпионат Европы, выложил это видео в день, когда Украина была атакована ракетами РФ, лидера которой он так рьяно поддерживает теперь", – написал в Instagram Жан Беленюк.

"Посмотрим, как они запоют через время", – оставил комментарий под постом Беленюка олимпийский чемпион Пекина-2022 из Украины Александр Абраменко.

"Дзамболат Тедеев, я презираю тебя. С ужасом вспоминаю, как ты представлял Украину на Олимпийских Играх в Атланте в 1996", – высказалась о своем бывшем партнере по той олимпийской команде двукратная чемпионка Игр-1996 по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

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Отметим, что воспевающий Путина уже россиянин Дзамболат Тедеев – двоюродный брат украинца Элбруса Тедеева, бывшего депутата-регионала, который на Олимпиаде-2004 в Афинах выиграл золото в вольной борьбе и нес флаг Украины на церемонии закрытия.