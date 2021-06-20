Российская теннисистка изуродовала себя во время финала

Дарья Касаткина в ярости расцарапала свою шею в финальном поединке турнира в Бирмингеме против теннисистки из Туниса Онс Жабер

Касаткиной оказывают помощь, заклеивая шею / Фото: Getty Images

Российской теннисистке Дарье Касаткиной понадобился медицинский тайм-аут в финале турнира в британском Бирмингеме. Во втором сете 24-летняя Касаткина не сдержала эмоций и яростно провела ногтями по собственной шеи, расцарапав ее.

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Игра была остановлена и россиянке оказали медицинскую помощь. Один из болельщиков в социальных сетях назвал это самым странным медицинским тайм-аутом, который он видел в теннисе.

Напомним, что в финальном матче Касаткина уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом – 5:7, 4:6.

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