Россияне проиграли Канаде финал чемпионата мира по хоккею и расплакались на льду

Кленовые листья взяли золотые медали юниорского мундиаля впервые с 2013 года, а команда из Восточной Европы не побеждает с 2007-го, провалив второй финал кряду

Радость Канады и слезы хоккеистов России / Фото: Twitter

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею в США в принципиальном противостоянии Канада переиграла сборную России со счетом 5:3 и завоевала золотые медали турнира U-18 впервые с 2013 года. Напомним, что капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею.

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На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина в составе Канады голами ответили Коннор Бедард, Бреннан Отман и Логан Стэнковен, а Шейн Райт сделал дубль. За минуту с небольшим до конца третьего периода при 3:4 тренер России убрал голкипера Иванова, заменив его на шестого полевого, чем воспользовался Райт, забросив шайбу в пустые ворота, а скамейка "кленовых листьев" уже начала праздновать.

Хоккеисты сборной России, которые последний раз побеждали на юниорском мире в 2007 году, не могли сдержать слез. При этом они проиграли второй финал кряду.

На титул самого ценного игрока турнира претендовали будущие звезды мирового хоккея россиянин Матвей Мичков и канадец Коннор Бедард, которые могут поспорить первый номер драфта НХЛ в 2023 году. В итоге Бедард взял золото мира, а Мичкову отдали звание MVP.

Ранее финна в матче с Россией увезли со льда на носилках.

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