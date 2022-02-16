15 февраля 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 февраля 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сити 5
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Россия сорвала реванш Усик – Джошуа в Украине

Павел Василенко
16 февраля, 12:08
Менеджер Александра Усика сделал заявление по поводу того, где, с учетом нынешних реалий, состоится повторный поединок украинца с Энтони Джошуа

Реванш Усик - Джошуа точно пройдет не в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сделала невозможным проведение реванша Александр Усик – Энтони Джошуа в Киеве.

Читайте также: А вот и реакция Усика на угрозу вторжения России в Украину

Реклама

Об этом заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"Мы еще не определились с местом проведения реванша. Собственно говоря, главный вопрос в финансах. Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем говорит Эдди Хирн (промоутер Джошуа), или же Великобритания. Я думаю, что Украина сегодня не обсуждается", – сказал Климас в интервью американскому каналу Triller.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко говорил: "Мы приложим все усилия для того, чтобы реванш, если он состоится, прошел в Киеве". Хотел этого и Усик.

Реклама

Напомним, в сентябре прошлого года Усик сенсационно одолел по очкам Джошуа в Лондоне, став обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Ранее украинская разведка подтвердила, что российские войска концентрируются возле границы. После российско-белорусских учений "Запад-2021" подразделения армии РФ не вернулись в места постоянной дислокации, а остались в приграничных с Украиной районах.

Реклама

О возможности военного вторжения сообщала разведка США. Издание The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что окончательное решение о нападении на Украину в Кремле вероятно еще не принято, но концентрация войск не является блефом.