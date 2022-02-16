Росія зірвала реванш Усик – Джошуа в Україні

Реванш Усик - Джошуа точно відбудеться не в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну унеможливила проведення реваншу Олександр Усик – Ентоні Джошуа у Києві.

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Про це заявив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

"Ми ще не визначились з місцем проведення реваншу. Власне кажучи, головне питання у фінансах. Можливо, це буде Саудівська Аравія наприкінці травня, про що говорить Едді Гірн (промоутер Джошуа), або Велика Британія. Я думаю, що Україна сьогодні не обговорюється", – сказав Клімас в інтерв'ю американському каналу Triller.

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Раніше мер української столиці Віталій Кличко казав: "Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб реванш, якщо він відбудеться, відбувся у Києві". Хотів цього й Усик.

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Нагадаємо, у вересні минулого року Усик сенсаційно здолав за очками Джошуа в Лондоні, ставши володарем чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

Раніше українська розвідка підтвердила, що російські війська зосереджуються біля кордону. Після російсько-білоруських навчань "Захід-2021" підрозділи армії РФ не повернулися до місць постійної дислокації, а залишилися у прикордонних з Україною районах.

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Про можливість воєнного вторгнення повідомляла розвідка США. Видання The New York Times з посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що остаточне рішення про напад на Україну в Кремлі, ймовірно, ще не ухвалене, але концентрація військ не є блефом.