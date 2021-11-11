Россия против Кипра и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание и расклады в группах

Сборная России / Фото: AFP
В четверг, 11 ноября, стартует последний этап квалификации чемпионата мира 2022 года. Пришло время решающих матчей.
Сегодня будут сыграны 11 отборочных поединков. А сборная Украины сыграет товарищеский поединок в Одессе. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария.
ГРУППА А
19:00. Азербайджан – Люксембург
21:45. Ирландия – Португалия
Португалия и Сербия займут два первых места. Их судьба решится в очном поединке 14 ноября.
ГРУППА В
19:00. Грузия – Швеция
21:45. Греция – Испания
- Швеция выйдет с первого места, если победит Грузию, а испанцы потеряют очки в матче с греками.
- Испания финиширует в двойке, если избежит поражения от Греции.
- Греция обязана побеждать, если хочет выйти на ЧМ-2022.
ГРУППА Н
19:00. Россия – Кипр
21:45. Мальта – Хорватия
21:45. Словакия – Словения
- Россия и Хорватия обеспечили себе места не ниже второго.
- Россия выйдет в финальную стадию, если обыграет Кипр, а Хорватия не сможет победить Мальту.
ГРУППА J
19:00. Армения – Северная Македония
21:45. Румыния – Исландия
21:45. Германия – Лихтенштейн
- Германия вышла в финальную стадию.
- Обладатель второго места не может быть выявлен 11 ноября.
Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.
Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.