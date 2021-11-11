Россия против Кипра и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание и расклады в группах

Сборная России / Фото: AFP

В четверг, 11 ноября, стартует последний этап квалификации чемпионата мира 2022 года. Пришло время решающих матчей.

Сегодня будут сыграны 11 отборочных поединков. А сборная Украины сыграет товарищеский поединок в Одессе. Смотрите онлайн-трансляцию матча Украина – Болгария.

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ГРУППА А

19:00. Азербайджан – Люксембург

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21:45. Ирландия – Португалия

Португалия и Сербия займут два первых места. Их судьба решится в очном поединке 14 ноября.

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ГРУППА В

19:00. Грузия – Швеция

21:45. Греция – Испания

Швеция выйдет с первого места, если победит Грузию, а испанцы потеряют очки в матче с греками.

Испания финиширует в двойке, если избежит поражения от Греции.

Греция обязана побеждать, если хочет выйти на ЧМ-2022.

ГРУППА Н

19:00. Россия – Кипр

21:45. Мальта – Хорватия

21:45. Словакия – Словения

Россия и Хорватия обеспечили себе места не ниже второго.

Россия выйдет в финальную стадию, если обыграет Кипр, а Хорватия не сможет победить Мальту.

ГРУППА J

19:00. Армения – Северная Македония

21:45. Румыния – Исландия

21:45. Германия – Лихтенштейн

Германия вышла в финальную стадию.

Обладатель второго места не может быть выявлен 11 ноября.

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками чемпионата мира.