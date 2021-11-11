Росія проти Кіпру та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад та розклади у групах

Збірна Росії / Фото: AFP
У четвер, 11 листопада, стартує останній етап кваліфікації чемпіонату світу 2022 року. Настав час вирішальних матчів.
Сьогодні буде зіграно 11 відбіркових поєдинків. А збірна України зіграє товариську зустріч поєдинок в Одесі. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Болгарія.
ГРУПА А
19:00. Азербайджан – Люксембург
21:45. Ірландія – Португалія
Португалія та Сербія займуть два перші місця. Їхня доля вирішиться в очному поєдинку 14 листопада.
ГРУПА В
19:00. Грузія – Швеція
21:45. Греція – Іспанія
- Швеція вийде з першого місця, якщо переможе Грузію, а іспанці втратять очки у матчі з греками.
- Іспанія фінішує у двійці, якщо уникне поразки від Греції.
- Греція має перемагати, якщо хоче вийти на ЧС-2022.
ГРУПА Н
19:00. Росія – Кіпр
21:45. Мальта – Хорватія
21:45. Словаччина – Словенія
- Росія та Хорватія забезпечили собі місця не нижче другого.
- Росія вийде у фінальну стадію, якщо обіграє Кіпр, а Хорватія не зможе перемогти Мальту.
ГРУПА J
19:00. Вірменія – Північна Македонія
21:45. Румунія – Ісландія
21:45. Німеччина – Ліхтенштейн
- Німеччина вийшла у фінальну стадію.
- Власника другого місця не може бути виявлено 11 листопада.
Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.
Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками чемпіонату світу.