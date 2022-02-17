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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Россия присвоила себе серебро Украины на Олимпиаде

Максим Мельник
17 февраля, 08:36
Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов заявил, что второе место в соревнованиях фристайлистов должно было достаться Илье Бурову из РОК, а не украинцу Александру Абраменко

Украинец Абраменко и Буров из РОК / Фото: Reuters

В России не согласны с распределением медалей в мужской акробатике во фристайле на Олимпиаде, где накануне Александр Абраменко добыл первую для Украины награду Игр-2022 – серебро.

Напомним, первым стал китаец Ци Гуанпу, третьим – Илья Буров из команды РОК.

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"Со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше и он должен стоять на одну ступень выше. Да, это не на первое место у него было выступление, но на уверенное второе место", – приводит слова главы Федерации фристайла РФ Алексея Курашова ТАСС.

Александр Абраменко принес Украине серебро / Фото: REUTERS

Александр Абраменко / Фото: Reuters

Напомним, после серебра Абраменко в Пекине-2022 вспыхнул новый скандал – россиянин Буров исподтишка обнял украинца.

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Россиянин Буров и украинец Абраменко / Фото: Getty Images

Отметим, что за махинации с допингом россияне на Играх-2022 выступают без флага, гимна и даже названия своей страны, под аббревиатурой РОК – Российский олимпийский комитет.

Смотрите, как Абраменко взял серебро Пекина-2022

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