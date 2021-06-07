Россия пригрозила Украине потерей Львова: бесноватая реакция Госдумы на форму с украинским Крымом

Депутат Госдумы России выступил с территориальными угрозами нашей стране после того, как УЕФА отказался запрещать форму украинской сборной с Крымом в составе Украины

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев / Фото: РИА Новости

А России все неймется! В ответ на одобрение УЕФА новой формы сборной Украины с нанесенной на нее картой украинского государства с Крымом и лозунгами "Слава Украине!" – "Героям Слава!", в Госдуме РФ выступили с новыми территориальными угрозами нашей стране.

В частности, депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что Украина может остаться без Львова.

"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша – на Львов, – приводит слова Свищева Чемпионат. – Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире. УЕФА неоднократно заявлял, что организация существует вне политики, приверженцы честного спорта. Одновременно, к сожалению, происходит все наоборот. Организация во многом зависит от европейского сообщества. Хотя всем четко понятно, что территория Крыма – часть территории РФ".

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"Путем спортивных мероприятий, политическими лозунгами, провокациями Украина ничего не добьется, кому-то только испортит настроение на спортивном празднике, – утверждает депутат Госдумы РФ. – Еще раз хотят обратить на себя внимание сообщества, вещь бесполезная, никому не нужная. Ничего не добьются, а спорт потеряет красочность и нейтральность к политическим проблемам".

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

"Не думаю, что нашим европейским соседям будет интересно и приятно, когда Россия сможет выступать с картой Российской империи начала XX века, куда входят и Украина, и Польша, и Финляндия", – добавил Свищев.

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Ранее по поводу новой формы сборной Украины России жестко ответил Маркевич, посоветовав россиянам заняться своими допинг-скандалами, а не рассказывать нам про границы.