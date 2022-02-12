Россия не раскаялась. Чиновник МОК призвал исключить РФ из числа участников Олимпиад

России необходимо взять тайм-аут на участие в Олимпиадах / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российские спортсмены на Играх в Пекине не выступают под своим флагом, а их гимн не звучит ни на каких церемониях. Однако этих санкций недостаточно, поскольку допинговый шлейф продолжает тянуться за россиянами.

Старший член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд тонко намекнул, какие действия в отношении России помогут исправить ситуацию.

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"В определенный момент, когда страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо взять тайм-аут. Мы могли бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема. Мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока вы не возьмете все это под контроль.

России не должно быть на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Но русские не помогают себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что подход, вероятно, был слишком мягким, чтобы позволить им выступать в качестве Олимпийского комитета России. Я уверен, что русские заручились поддержкой юристов и делают все возможное, чтобы контролировать возможный ущерб. Но как вы могли подвергнуть Валиеву такому риску? Это не похоже на испорченную добавку, это нетерапевтическое использование довольно сильнодействующего препарата".

Отдельно Паунд отметил, что попытки работать с Россией не принесли успеха. Неоходимо срочно принимать жестки меры.

"Это своего рода умиротворение, похожее на кормление аллигаторов в надежде, что вы будете последним, кого они съедят", – сказал Паунд в интервью Reuters.

Камила Валиева / Фото: Reuters

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Добавим, что сегодня Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой. 15-летняя российская фигуристка помогла команде РОК добыть золото в командных соревнованиях в фигурном катании, но спустя несколько дней оказалась, что ее допинг-проба оказалась положительной.