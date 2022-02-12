Росія не покаялася. Чиновник МОК закликав виключити РФ із числа учасників Олімпіад

Російські спортсмени на Іграх у Пекіні не виступають під своїм прапором, а їхній гімн не звучить на жодних церемоніях. Проте цих санкцій недостатньо, оскільки допінговий шлейф продовжує тягнутися за росіянами.

Старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд тонко натякнув, які дії щодо Росії допоможуть виправити ситуацію:

"У певний момент, коли країна абсолютно невиправна, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні потрібно взяти тайм-аут. Ми могли б сказати: ми можемо допомогти вам. Ви маєте проблему. Ми допоможемо зосередитись на ній.

Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олімпіади, поки ви не візьмете все це під контроль.

Але росіяни не допомагають собі, бо вони абсолютно не покаялися. Вони нічого не визнають, вони оскаржують кожне рішення. Я думаю, що підхід, ймовірно, був занадто м'яким, щоб дозволити їм виступати під прапором Олімпійського комітету Росії.

Я впевнений, що росіяни заручилися підтримкою юристів і роблять усе можливе, щоб контролювати можливі збитки. Але як ви могли наразити Валієву на такий ризик? Це не схоже на зіпсовану домішку, це нетерапевтичне використання досить сильнодіючого препарату".