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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Росія не покаялася. Чиновник МОК закликав виключити РФ із числа учасників Олімпіад

Сергій Шаховець
12 лютого, 11:14
Команді РОК (Російського олімпійського комітету) необхідно взяти перерву на участь в Олімпійських іграх, доки ситуація з допінгом не нормалізується

Росії необхідно взяти тайм-аут на участь в Олімпіадах / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські спортсмени на Іграх у Пекіні не виступають під своїм прапором, а їхній гімн не звучить на жодних церемоніях. Проте цих санкцій недостатньо, оскільки допінговий шлейф продовжує тягнутися за росіянами.

Старший член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Дік Паунд тонко натякнув, які дії щодо Росії допоможуть виправити ситуацію:

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"У певний момент, коли країна абсолютно невиправна, ви опиняєтеся в ситуації, коли цій країні потрібно взяти тайм-аут. Ми могли б сказати: ми можемо допомогти вам. Ви маєте проблему. Ми допоможемо зосередитись на ній.

Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олімпіади, поки ви не візьмете все це під контроль.

Але росіяни не допомагають собі, бо вони абсолютно не покаялися. Вони нічого не визнають, вони оскаржують кожне рішення. Я думаю, що підхід, ймовірно, був занадто м'яким, щоб дозволити їм виступати під прапором Олімпійського комітету Росії.

Я впевнений, що росіяни заручилися підтримкою юристів і роблять усе можливе, щоб контролювати можливі збитки. Але як ви могли наразити Валієву на такий ризик? Це не схоже на зіпсовану домішку, це нетерапевтичне використання досить сильнодіючого препарату".

Росії не повинно бути на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

Окремо Паунд зазначив, що спроби працювати з Росією не принесли успіху. Необхідно терміново вживати жорстких заходів.

"Це свого роду умиротворення, схоже на годування алігаторів, сподіваючись, що ви будете останнім, кого вони з'їдять", – сказав Паунд в інтерв'ю Reuters.

Каміла Валієва / Фото: Reuters

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Додамо, що сьогодні Спортивний арбітражний суд розгляне справу російської фігуристки Каміли Валієвої. 15-річна російська фігуристка допомогла команді РОК здобути золото в командних змаганнях у фігурному катанні, але через кілька днів виявилося, що її допінг-проба виявилася позитивною.

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні