Россия на пятой точке: чехи хлопнули РОК на Олимпиаде

Чехия - РОК - 6:5 / Фото: Reuters

Хоккеисты Чехии обыграли РОК в овертайме – 6:5.

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Несмотря на это поражение, хоккеисты страны-агрессора вышли в 1/4 финала олимпийского турнира – как победители своей группы.

Чехов же за попадание в четвертьфинал ждет плей-офф.

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Группа В

РОК — Чехия — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Ткачев, 4:51 – 1:0. Кундратек (бол.), 12:37 – 1:1. Нестеров (бол.), 32:19 – 2:1. Крейчи (бол.), 38:41 – 2:2. Шпачек (бол.), 39:16 – 2:3. Клок, 43:14 – 2:4. Семенов, 43:50 – 3:4. Грицюк, 46:43 – 4:4. Чибисов, 48:22 – 5:4. Гика, 48:57 – 5:5. Шулак (бол.), 64:29 – 5:6.

Штраф: 33 — 10.

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Напомним, в наказание за махинации с допингом россияне на Олимпиаде в Пекине выступают без флага, гимна и без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).