12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 22’
Челсі 0
Палмейрас 0
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Росія на п'ятій точці: чехи здолали РОК на Олімпіаді

Андрій Трофімов
12 лютого, 18:17
Тричі поступаючись у рахунку, хокеїсти збірної Чехії все ж обіграли команду РОК у груповому раунді олімпійського турніру

Чехія - РОК - 6:5 / Фото: Reuters

Хокеїсти Чехії обіграли РОК в овертаймі – 6:5.

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Незважаючи на цю поразку, хокеїсти країни-агресора вийшли до 1/4 фіналу олімпійського турніру – як переможці своєї групи.

Чехів же за потрапляння до чвертьфіналу чекає плей-оф.

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Група В
РОК – Чехія – 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)
Голи: Ткачов, 4:51 – 1:0. Кундратек (біл.), 12:37 1:1. Нестеров (біл.), 32:19 – 2:1. Крейчі (біл.), 38:41 2:2. Шпачек (біл.), 39:16 – 2:3. Клок, 43:14 – 2:4. Семенов, 43:50 3:4. Грицюк, 46:43 – 4:4. Чибісов, 48:22 – 5:4. Гика, 48:57 – 5:5. Шулак (біл.), 64:29 – 5:6.
Штраф: 33 – 10.

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Нагадаємо, за махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді в Пекіні виступають без прапора, гімну та без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).