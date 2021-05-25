Россия грозится покинуть чемпионат мира по хоккею в Риге. Депутат назвал причину

Флаг России заменили в центре Риги

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев не исключил бойкота сборной России чемпионата мира по хоккею в Риге. Вчера власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.

Кроме того, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".

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"Вся провокация с флагами – это политическое действие. Спорт не должен быть заложником политических игрищ. А мы видим сейчас, что маленькая, бедная и красивая страна Латвия, куда мы любили приезжать как в одну из республик СССР, сейчас своим поведением отвернулась от соседей. Нам нужно было развивать совместно туризм и другие направления, но они заигрывают с Западом, чтобы получить кредиты и возможность существовать. У них половина населения уехала в Европу. В рамках проведения ЧМ не должно быть никаких политических действий, – цитирует Свищева СЭ. – Необходимы санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения – это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать".