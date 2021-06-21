Россия – Дания: онлайн судьбоносного матча группы В на Евро-2020

Поединок последнего тура стартует в 22:00 в столице Дании, где одни из хозяев турнира проиграли два матча и теперь имеют последний шанс на плей-офф

Дания - Россия / Фото: Reuters

Сегодня сразу в двух квартетах на чемпионате Европы определяется окончательное расположение команд. У нас стартовала онлай-трансляция Украина – Австрия. Также финишируют коллективы группы В, где сыграют Россия – Дания, Финляндия – Бельгия.

Предлагаем вам следить за текстовой трансляцией с яркими мультимедиа из Копенгагена, где датчане в роли номинальных гостей пробуют добыть первую победу на турнире – над россиянами.

Онлайн Россия – Дания

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Расклады перед последним туром. Несмотря на то, что датчане проиграли дважды, в случае победы они могут рассчитывать не только на третье, но и на второе место в группе. Для этого желательно взять верх с разницей в два мяча. Ведь сборной Финляндии будет очень сложно отстоять хотя бы ничью в дуэли с мощными бельгийцами. Разве что Кевин де Брюйне, Ромелу Лукаку и их партнеры возьмут выходной.

Интересно, что соперники всего лишь раз встречались, да и то – в товарищеской игре. В феврале 2012 года россияне победили 2:0 благодаря голам Аршавина и Широкова.

Рефери матча – 39-летний Клеман Тюрпен из Франции. Вся судейская бригада состоит из его соотечественников, за исключением четвертого арбитра – швейцарца Сандро Шерера.

Где смотреть. В прямом эфире поединок Россия – Дания в Украине можно смотреть с помощью интернет-сервиса OLL.TV. На нашем телевидении же в 22:00 начнется видеоперекличка двух матчей группы В на канале "Футбол 2".

Прогнозы. Аналитики FAVBET считают явным фаворитом команду Дании. Коэффициент на хозяев стадиона "Паркен" составляет 1.74, на россиян – 4.84, на ничью – 4.10. Команды вряд ли забьют более двух мячей, а самый популярный счет – 1:0 в пользу скандинавов (коэф. – 5.60).

Тем временем Украина назвала заявку на матч против Австрии.

Смотрите, как бельгийцы разобрались с россиянами на их поле в Питере: