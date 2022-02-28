8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Ворскла --
Верес --
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Десна --
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Черноморец --
Мариуполь --
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Рух --
Колос --
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Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Ворскла --
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Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Россия без ЧМ и еврокубков! ФИФА и УЕФА полностью забанили агрессора

Павел Василенко
28 февраля, 20:08
ФИФА и УЕФА решили отстранить все российские команды от участия во всех футбольных турнирах

Футболисты сборной России - в ауте / Фото: Reuters

Это значит, что сборная России точно не сыграет в мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре и, собственно, пропустит само мировое первенство.

А московский Спартак выброшен из 1/8 финала Лиги Европы, где должен был встретиться с Лейпцигом.

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Такая ответочка прилетела агрессору за полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее МОК постановил, что России и Беларуси не может быть на всех международных соревнованиях. Представители этих стран могут быть допущены только в нейтральном статусе.

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"После предварительных решений, принятых советом ФИФА и исполнительным комитетом УЕФА, которые предусматривали принятие дополнительных мер, ФИФА и УЕФА сегодня вместе решили, что все российские команды, будь то национальные команды или клубные, будут отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и УЕФА до дальнейшего сообщения".

"Эти решения приняли сегодня бюро совета ФИФА и исполнительный комитет УЕФА, соответственно, высшие руководящие органы обоих учреждений по таким неотложным вопросам".

"Футбол в полной солидарности со всеми пострадавшими в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине значительно и быстро улучшится, чтобы футбол снова стал вектором единства и мира между людьми", – говорится в совместном заявлении ФИФА и УЕФА.