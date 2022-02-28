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Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Росія без чемпіонату світу та єврокубків! ФІФА та УЄФА повністю забанили агресора

Павло Василенко
28 лютого, 20:08
ФІФА та УЄФА вирішили усунути всі російські команди від участі у всіх футбольних турнірах

Футболісти збірної Росії - в ауті / Фото: Reuters

Це означає, що збірна Росії точно не зіграє у березневих матчах плей-оф за вихід на чемпіонат світу-2022 у Катарі і, власне, пропустить саму світову першість.

А московський Спартак викинули з 1/8 фіналу Ліги Європи, де той мав зустрітися з Лейпцигом.

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Така відповідь прилетіла агресору за повномасштабне вторгнення до України.

Раніше МОК ухвалив, що Росії та Білорусі не може бути на всіх міжнародних змаганнях. Представники цих країн можуть бути допущені лише у нейтральному статусі.

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"Після попередніх рішень, ухвалених радою ФІФА та виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, чи то національні команди, чи клубні, будуть відсторонені від участі у змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення".

"Ці рішення ухвалили сьогодні бюро ради ФІФА та виконавчий комітет УЄФА, відповідно, найвищі керівні органи обох установ з таких невідкладних питань".

"Футбол повністю солідарний з усіма постраждалими в Україні. Президенти ФІФА та УЄФА сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми", – йдеться у спільній заяві ФІФА та УЄФА.