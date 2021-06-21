России советует тянуть время и отбиваться в матче с Данией, чтобы выйти в плей-офф

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, как россиянам нужно действовать с датчанами, чтобы добиться на Евро-2020 желаемого результата

Футболисты России Артем Дзюба и Матвей Сафонов / Фото: Reuters

Перед заключительным матчем группового этапа в группе B бывший футболист сборной России Александр Мостовой посоветовал россиянам тянуть время в поединке с Данией. У команды Черчесова сейчас три очка, а у датчан – 0, но из считают фаворитами встречи. Мультимедийный онлайн Россия – Дания доступен на нашем сайте.

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"Запутали и турнирную таблицу, и вообще весь Евро. Непонятно, кому что надо: кто забьет, а кто нет. Если играем вничью, то по-любому должны выйти. Проиграем — можем и попасть в плей-офф с третьего места. Вспомните, как хорошо датчане играли в первых двух матчах, а наша сборная… Сами знаете", – цитирует Мостового championat.com

Дания против Финляндии на Евро-2020 / Фото: Reuters

"У Дании есть преимущество, потому что все обострилось после первого тура. Никто же не думал, что финны обыграют датчан. Да, там случилось горе… Если бы Дания выиграла у Финляндии, то все было бы по-другому, их сегодня устраивала бы ничья. Но отбиться-то сборной России можно. Как вариант — тянуть время"

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