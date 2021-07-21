Роскошная свадьба игрока Шахтера и красотки телеведущей под Киевом: первые фото

Защитник донецкой команды женился на своей избраннице Даше Савиной спустя пять месяцев после огненного предложения с вертолетом

Свадьба Валерия Бондаря и Даши Савиной / Фото: Instagram

21 июля 22-летний защитник донецкого Шахтера Валерий Бондарь женился на украинской журналистке Дарье Савиной. Церемония прошла под Киевом в комплексе на берегу Днепра. Невеста футболиста поделилась поздравлениями от гостей в своем Instagram.

Читайте также: Шикарная свадьба Свитолиной и Монфиса в Швейцарии: первые фото без платья и на крыше

Также Дарья показала место проведения свадьбы и свою подготовку к празднику. Для праздника Савина выбрала себе платье и образ в стиле принцессы.

Реклама

А затем фото молодых начали выкладывать гости, среди которых были полузащитник Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко со своей очаровательной женой Маргаритой.

Кстати, ранее Савина также встречалась с нападающим Динамо Владиславом Супрягой. Но затем эффектная блондинка выбрала Бондаря.

В феврале футболист Шахтера сделал огненное предложение своей девушке. Помолвка прошла в столице возле памятника основателям Киева. Судя по фотографиям, туда влюбленные прилетели на вертолете. Их поджидала живая музыка, салют и огненное "Выходи за меня"!