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Роналду вместо Месси: грядет сенсационный трансфер

Андрей Трофимов
10 января, 11:37
Криштиану Роналду, желающий покинуть Манчестер Юнайтед, может стать новой звездой Барселоны, иконой которой до ухода в ПСЖ был Лионель Месси

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может перебраться в Барселону.

Об этом сообщает Sport.es.

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Роналду уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему новую команду. У Мендеша хорошие отношения с руководством Барселоны, и тот готов предложить Криштиану каталонцам.

Криштиану Роналду / Фото: REUTERS

Учитывая, что главный тренер Барселоны Хави рассчитывает приобрести нового нападающего, испанский клуб может рассмотреть кандидатуру Роналду.

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Правда, если Криштиану согласится стать новой звездой Барселоны после ухода оттуда Лионеля Месси, то сразу превратится во врага для фанатов мадридского Реала, цвета которого в свое время успешно защищал.

Роналду vs Месси. Часто играли друг против друга в Испании

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ КРИШТИ В МЮ

Напомним, Роналду, привыкший бороться за первое место, крайне недоволен результаты Манчестер Юнайтед (лишь седьмая строчка в Премьер-лиге).

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Кроме того, португалец не чувствует себя комфортно с новым наставником МЮ Ральфом Рангником.

Ранее мы писали, что Месси и Роналду не включили в символическую сборную 2021 года.

Месси и Роанлду уже не в фаворе / Фото: AFP