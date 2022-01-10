Роналду вместо Месси: грядет сенсационный трансфер

Лионель Месси и Криштиану Роналду / Фото: Reuters
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может перебраться в Барселону.
Об этом сообщает Sport.es.
Роналду уже попросил своего агента Жорже Мендеша подыскать ему новую команду. У Мендеша хорошие отношения с руководством Барселоны, и тот готов предложить Криштиану каталонцам.
Учитывая, что главный тренер Барселоны Хави рассчитывает приобрести нового нападающего, испанский клуб может рассмотреть кандидатуру Роналду.
Правда, если Криштиану согласится стать новой звездой Барселоны после ухода оттуда Лионеля Месси, то сразу превратится во врага для фанатов мадридского Реала, цвета которого в свое время успешно защищал.
ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ КРИШТИ В МЮ
Напомним, Роналду, привыкший бороться за первое место, крайне недоволен результаты Манчестер Юнайтед (лишь седьмая строчка в Премьер-лиге).
Кроме того, португалец не чувствует себя комфортно с новым наставником МЮ Ральфом Рангником.
Ранее мы писали, что Месси и Роналду не включили в символическую сборную 2021 года.