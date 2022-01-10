Роналду замість Мессі: наближається сенсаційний трансфер

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може перебратися до Барселони.
Про це повідомляє Sport.es.
Роналду вже попросив свого агента Жорже Мендеша підшукати йому нову команду. Мендеш має хороші стосунки з керівництвом Барселони і готовий запропонувати Кріштіану каталонцям.
Зважаючи на те, що головний тренер Барселони Хаві розраховує придбати нового нападника, іспанський клуб може розглянути кандидатуру Роналду.
Щоправда, якщо Кріштіану погодиться стати новою зіркою Барселони після відходу звідти Ліонеля Мессі, то одразу перетвориться на ворога для фанатів мадридського Реала, кольори якого свого часу успішно захищав.
ЩО НЕ ВЛАШТУЄ КРІШТІ В МЮ
Нагадаємо, Роналду, який звик боротися за першу сходинку, вкрай незадоволений результати Манчестер Юнайтед (лише сьомий рядок у Прем'єр-лізі).
Крім того, португалець не почувається комфортно з новим наставником МЮ Ральфом Рангніком.
Раніше ми писали, що Мессі та Роналду не включили до символічної збірної 2021 року.