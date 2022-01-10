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Роналду замість Мессі: наближається сенсаційний трансфер

Андрій Трофімов
10 січня, 11:37
Кріштіану Роналду, який бажає залишити Манчестер Юнайтед, може стати новою зіркою Барселони, іконою якої до переходу в ПСЖ був Ліонель Мессі

Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду / Фото: Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду може перебратися до Барселони.

Про це повідомляє Sport.es.

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Роналду вже попросив свого агента Жорже Мендеша підшукати йому нову команду. Мендеш має хороші стосунки з керівництвом Барселони і готовий запропонувати Кріштіану каталонцям.

Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Зважаючи на те, що головний тренер Барселони Хаві розраховує придбати нового нападника, іспанський клуб може розглянути кандидатуру Роналду.

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Щоправда, якщо Кріштіану погодиться стати новою зіркою Барселони після відходу звідти Ліонеля Мессі, то одразу перетвориться на ворога для фанатів мадридського Реала, кольори якого свого часу успішно захищав.

Роналду vs Мессі. Часто грали один проти одного в Іспанії

ЩО НЕ ВЛАШТУЄ КРІШТІ В МЮ

Нагадаємо, Роналду, який звик боротися за першу сходинку, вкрай незадоволений результати Манчестер Юнайтед (лише сьомий рядок у Прем'єр-лізі).

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Крім того, португалець не почувається комфортно з новим наставником МЮ Ральфом Рангніком.

Раніше ми писали, що Мессі та Роналду не включили до символічної збірної 2021 року.

Мессі і Роналду вже не у фаворі / Фото: AFP