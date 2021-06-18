Роналду в Instagram достиг рубежа в 300 миллионов подписчиков. Кто идет за ним

Знаменитый португальский футболист остается самым популярной персоной в соцсетях. Он значительно опережает актера Дуэйна Джонсона и коллегу Лео Месси

Криштиану Роналду переписал историю Евро / Фото: Reuters

Сегодня Криштиану Роналду прошел еще один виток популярности. На его страничке в Instagram набралось 300 миллионов подписчиков! Пятикратный обладатель "Золотого мяча" никому не собирается отдавать первую строчку в рейтинге популярности в соцсетях. Причем, 100 миллионов он добавил себе за последние 16 месяцев.

На днях выходка Роналду с колой стоила компании 4 миллиарда долларов.

В эти дни 36-летний футболист находится в лагере сборной Португалии на Евро-2020. В первом туре действующие чемпионы обыграли венгров, а в субботу сразятся с немцами.

Последним на данный момент постом КриРо в Instagram является поздравление сыну с 11-летием.

Тем временем футболистам запретили трогать бутылки на Евро-2020: аукнулась выходка Роналду.

В десятку самых известных для фолловеров Instagram людей вошел еще один спортсмен. Как не трудно догадаться, это – аргентинский футболист испанской Барселоны Лионель Месси. У 33-летней звезды – 218 миллионов подписчиков. В тройку же самых популярных вошли американский актер Дуэйн Джонсон и певица Ариана Гранде.

На днях Роналду обогнал Платини в списке лучших бомбардиров Евро.

Вспомним, как Португалия сломила сборную Венгрии в Будапеште: