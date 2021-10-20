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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Роналду продвигает в МЮ нового тренера: озвучено имя

Олег Люлька
20 октября, 15:24
5-кратный обладатель "Золотого мяча" хочет, чтобы его коучем в Манчестер Юнайтед вместо Уле-Гуннара Сульшера стал безработный ныне Зинедин Зидан

Роналду и Зидан / Фото: Getty Images

Бывший тренер Реала Зинедин Зидан может возглавить Манчестер Юнайтед.

Как сообщает El Chiringuito de Jugones, манкунианцы уже контактировали с французом – причем по рекомендации своего же звездного нападающего Криштиану Роналду.

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Зинедин Зидан / Фото: Reuters

Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

Желание Роналду возобновить сотрудничество с Зиданом понятно – под его руководством португальский футболист в Реале выиграл Лигу чемпионов в 2016, 2017 и 2018 годах, причем в этот период Криштиану дважды получал "Золотой мяч", а в третий год награда досталась его тогдашнему одноклубнику Луке Модричу. Господством Месси и не пахло.

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Уле Гуннар Сульшер / Фото: Reuters

В настоящий момент Манчестер Юнайтед возглавляет Оле Гуннар Сульшер. В родной Норвегии ему недавно поставили памятник - за былые заслуги. Только вот сейчас у Сульшера дела обстоят не лучшим образом.

После 8 туров АПЛ "красные дьяволы" занимают 6 место с 14 очками, а в Лиге чемпионов после двух туров манкунианцы располагаются на третьей позиции в группе F.

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Сегодня МЮ принимает лидера своего квартета – Аталанту Руслана Малиновского. Как бы украинец не "отправил" Сульшера в отставку!

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