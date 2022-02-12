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Роналду плюнул в партнера (видео)

Андрей Трофимов
12 февраля, 23:32
Нападающий Манчестер Юнайтед попал – только не в сетку ворот соперников, а в своего одноклубника

Плевок в спину - от Роналду досталось Эланге / Фото: Daily Express/ Sport

Криштиану Роналду, неделю назад отметивший свое 37-летие, угодил в скандал.

После субботнего матча на "Олд Траффорд" с Саутгемптоном, который завершился вничью 1:1, португалец слюной попал в спину партнеру по МЮ – 19-летнему шведу Энтони Эланге.

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Как сообщает Daily Express, у Криштиану это получилось случайно.

Впрочем, случайно ли?

Криштиану явно был зол, и не только потому что его команда не выиграла. По ходу поединка гол Роналду в ворота Саутгемптона отменили из-за офсайда.

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Таким образом португалец не может забить уже на протяжении шести матчей – эта серия худшая для нападающего с января 2009 года, когда он, выступая за Юнайтед, не мог забить семь поединков кряду.

Может, на Эланге Роналду попросту выместил свою зло за свои неудачи, не думая, что это попадет в кадр? Тем более в последнее время не раз появлялись сообщения о недовольстве португальца слабым уровнем мастерства партнеров.

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Отметим, что в АПЛ Манчестер Юнайтед делит четвертое-пятое места с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко. Если по итогам сезона МЮ не попадет в ТОП-4 и окажется за бортом ЛЧ, Криштиану намерен покинуть манкунианцев.

Не исключено, Роналду перейдет в Барселону.