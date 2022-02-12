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Роналду плюнув у партнера (відео)

Андрій Трофімов
12 лютого, 23:32
Нападник Манчестер Юнайтед поцілив – тільки не в сітку воріт суперників, а у свого одноклубника

Плювок у спину - від Роналду дісталося Еланзі / Фото: Daily Express/ Sport

Криштіану Роналду, який тиждень тому відзначив своє 37-річчя, потрапив у скандал.

Після суботнього матчу на "Олд Траффорд" із Саутгемптоном, який завершився внічию 1:1, португалець слиною поцілив у спину партнеру з МЮ – 19-річному шведу Ентоні Еланзі.

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Як повідомляє Daily Express, це сталося випадково.

Утім, чи випадково?

Криштіану був лютий, і не тільки тому, що його команда не виграла. Під час поєдинку гол Роналду у ворота Саутгемптона скасували через офсайд.

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Отже, португалець не може забити вже протягом шести матчів – ця серія найгірша для нападника з січня 2009 року, коли він, виступаючи за Юнайтед, не міг забити сім поєдинків поспіль.

Може, на Еланзі Роналду просто вимістив злість за свої невдачі, не думаючи, що це потрапить у кадр? Тим більше останнім часом неодноразово з'являлися повідомлення про невдоволення португальця слабким рівнем майстерності партнерів.

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Зазначимо, що в АПЛ Манчестер Юнайтед ділить четверте-п'яте місця з Вест Гемом Андрія Ярмоленка. Якщо за підсумками сезону МЮ не потрапить до ТОП-4 і опиниться за бортом ЛЧ, Криштіану має намір залишити манкуніанців.

Не виключено, Роналду перейде до Барселони.