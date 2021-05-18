Роналду купил самую красивую машину в истории, но Джорджину покатать не сможет

Португальский футболист обзавелся новым спорткаром. В коллекции Роналду появился Ferrari Monza SP1 – эксклюзивная модель, которую не продают кому не попадя

Ferrari Monza SP1 - новый спорткар Криштиану Роналду / Фото: Wikipedia

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду накануне вывез свой автопарк из Турина и сразу же пополнил коллекцию новым спорткаром. Португальский футболист приобрел эксклюзивную модель Ferrari Monza SP1.

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Corriere della Sera сообщает, что мощность двигателя спорткара составляет 810 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 300 км/ч. При этом автомобиль можно приобрести только по специальному приглашению, а ценник на него стартует от 1,6 миллиона евро.

Модель Ferrari Monza SP1 была выпущена в 2019 году лимитированной серией менее 500 экземпляров и в том же году была признана самым красивым автомобилем в истории по версии CarWow. Дизайн спорткара выполнен в стиле кабриолетов Ferarri 50-60-х годов. Интересно, что эта модель одноместная. Куда же сядет Джорджина?

Кстати, что касается эвакуации автопарка Роналду из Турина, то никакой это не побег. Как пишет все то же издание Corriere della Sera, каждое лето португалец отправляет автомобили на периодическое обслуживание. К тому же некоторые экземпляры он берет с собой в отпуск, чтобы насладиться скоростью. Хотя отдых у Криштиану будет еще не скоро, ведь впереди у него Евро-2020.