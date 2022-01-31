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Роналду и другие звезды футбола отписались от футболиста, обвиняемого в изнасиловании

Александр Трикиша
31 января, 14:35
Звездные футболисты Манчестер Юнайтед отписались в Instagram от Мейсон Гринвуд, которого накануне девушка обвинила в насильственных действиях. Но это не главная его проблема

Гринвуд обвиняется в насильственных действиях в отношении своей девушки / Фото: Коллаж: Сегодня

Группа игроков МЮ во главе с Криштиану Роналду решили отстраниться от скандального футболиста, чтобы тень не упала на них.

В тол же время в подписчиках остались капитан команды Гарри Магуайр, Бруно Фернандеш и еще несколько игроков, сообщает dailymail.co.uk.

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Но на этом проблемы Гринвуда не закончились. Футболист был допрошен полицией и остался под стражей до сегодняшнего утра. Также футболист был отстранен от тренировок с командой на период разбирательств.

Накануне его девушка разместила в соцсетях фото, на которых видно синяки и ссадины на ее теле. Она утверждает, что это сделал Гринвуд.

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Это не первый скандал с участием Гринвуда. Прошлой осенью игрока отчислили из сборной Англии за нарушение карантина. Мэйсон с другими игроками развлекался с девушками в отеле.

А позже стало известно, что футболист попался на употреблении смертельно опасного вещества. Юный футболист вдыхал "веселящий газ", который может спровоцировать сердечный приступ.